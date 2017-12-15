Жительница Кишинева найдена мертвой возле дома, в котором жила

Тело 64-летней женщины было обнаружено накануне возле жилого дома на улице Мирча чел Бэтрын сектора Чеканы.

Страшную находку сделала ее дочь, живущая в этом же районе. Женщина рассказала полиции, что в тот роковой день мать пришла к ней домой около 14.00 и принесла еды. Затем около 17.00 молодая женщина пришла к матери со своим 3-летним сыном, и заметила ее депрессивное состояние. Женщина позвала мать пойти к ней, однако та отказалась. пишет realitatea.md.

Впоследствии пожилая женщина перестала отвечать на телефонные звонки, что заставило ее дочь пойти к ней. В тот же день около 21.00 она нашла бездыханное тело матери позади дома, где она жила.

Женщина также рассказала, что ее мать находилась в депрессии после смерти мужа, и осенью текущего года даже принимала лечение.

Полиция инициировала расследование.