Жительница Каушанского района похоронила во дворе дома своего недоношенного ребёнка

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36-летняя жительница села Сэлкуца Каушанского района родила раньше срока и похоронила своего ребёнка во дворе дома. Инцидент произошёл 2 марта.

Женщина, родившая в субботу, обратилась к врачам только в понедельник. В свою очередь, врач уведомил местную полицию, пишет jurnal.md.

За день до преждевременных родов женщина работала по дому, а к вечеру у неё произошло внутриутробное кровоизлияние. Из-за этого через день начались преждевременные роды на сроке в 26 недель.

Женщина рассказала в полиции, что сразу не уведомила сотрудников правоохранительных органов и врачей, так как полагала, что суббота – нерабочий день. Тело ребёнка откопали и отправили на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Обстоятельства инцидента выясняются.