Жительница Каушан приговорена к 10 годам тюрьмы: она пыталась убить соседку, распространявшую о ней слухи

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Жительница Каушанского района была приговорена к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за попытку убийства своей соседки. Осужденная узнала, что соседка распространяет о ней грязные слухи, поэтому, вооружившись телевизионным кабелем и ножом, пошла убивать сплетницу.

Согласно материалам дела, обе женщины находились в гостях, когда потерпевшая отправила подругу к себе домой и попросила принести кое-какие продукты для стола. Спустя несколько дней осужденная стала утверждать, что соседка распространяет клеветнические слухи о том, что та украла 300 леев, когда вошла в дом подруги.

В связи с этим обиженная женщина отправилась к соседке в гости с намерением убить её. Согласно заключению суда, осужденная пыталась убить соседку с помощью телевизионного кобеля и ножа. Тем не менее жертве удалось вырваться, после чего она побежала на улицу звать на помощь соседей. В это время преступница уже сбежала, передаёт realitatea.md.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы в тюрьме закрытого типа. Приговор не окончательный и может быть обжалован в высшей инстанции.