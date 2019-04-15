Жительница Каушан попала в больницу, отравившись угарным газом

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Вчера утром 19-летнюю пациентку доставили в больницу с признаками отравления угарным газом из-за неисправной автономной системы отопления. Инцидент произошёл в частном доме в селе Киркаешты Каушанского района.

По предварительной информации, девушка почувствовала себя плохо после того, в доме всю ночь работала автономная система отопления. Было установлено, что пострадавшая получила отравление угарным газом.

В данный момент жизнь девушки вне опасности, она находится в больнице под присмотром врачей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

Согласно данным ГИЧС, с начала года 55 человек получили отравления угарным газом. 3 человека скончались из-за неисправных печей, каминов и автономных систем отопления.