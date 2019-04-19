Жительница Кагула долечила внука до смерти, применив неизвестный препарат от чесотки

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16-летний подросток из Кагула скончался после того, как его бабушка по собственному назначению применила неизвестный препарат для лечения чесотки. После этого мальчик был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии. Врачам, к сожалению, не удалось его спасти.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, подросток заболел, а его бабушка решила самостоятельно вылечить внука и дала ему лекарство, приобретённое в аптеке. Кроме этого, женщина применила неизвестный препарат, содержащий серу. На следующий день состояние ребёнка ухудшилось, в связи с чем он был госпитализирован в срочном порядке, пишет publika.md.

По словам главврача медучреждения Олега Кречун, мальчик был госпитализирован в отделение интенсивной терапии, где спустя несколько часов скончался. Точная причина смерти до сих пор остаётся неизвестной. По данным местных органов власти, мальчик воспитывался в благополучной семье, он проживал с бабушкой, так как родители работают за границей. Органы правопорядка возбудили уголовное дело.

В данной связи Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты призывает жителей страны не прибегать к методам самолечения, а при первых симптомах заболевания обращаться к врачам.

Стоит отметить, что чесотка – это заразное кожное заболевание, вызываемое микроскопическим паразитом — чесоточным клещом или чесоточным зуднем. Характерными признаками заболевания являются зуд и папуловезикулезная сыпь из-за которых у заболевшего присутствует постоянное желание «расчесать». Чесотка заразна и может быстро распространяться при физическом контакте с другими. От болезни можно легко избавиться при правильном лечении.