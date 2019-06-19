Жительница Яловен выращивала в своём огороде более 70 кустов мака: полиция изъяла растения (ВИДЕО)

Жительница Яловен выращивала в своём огороде более 70 кустов мака: полиция изъяла растения (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника получили оперативную информацию о том, что в огороде жительницы Яловен в большом количестве произрастает мак.

Таким образом, сотрудники полиции в рамках спецоперации задокументировали незаконную деятельность 49-летней женщины из села Бардар Яловенского района, которая культивировала и ухаживала за наркосодержащими растениями. Впоследствии сотрудники полиции произвели обыски в её доме, в результате чего было обнаружено 73 куста мака, которые росли в огороде у дома, в котором проживала женщина. Растения были выкорчеваны, изъяты и направлены на экспертизу.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, но она на данный момент находится на свободе. Ей грозит тюремное заключение на срок от 1 до 6 лет.

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