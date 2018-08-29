Жительница Яловен проведет 5 лет в тюрьме за торговлю телом своей соседки

Жительница Яловен проведет 5 лет в тюрьме за торговлю телом своей соседки

Приговор в ее отношении был оглашен на минувшей неделе.

Согласно материалам дела, в 2017 году обвиняемая, зная о тяжелом финансовом положении своей соседки, предложила ей работу продавщицей в магазине в Афинах. “Благодетельница” пообещала оплатить все транспортные расходы и изготовление документов, пишет crimemoldova.com.

В середине сентября обвиняемая сопроводила жертву до Афин, где их встретил гражданин Румынии. Жертву сопроводили в дом, где сообщили, что работать она будет, но не продавщицей в магазине, а проституткой. Когда же несчастная отказалась торговать собственным телом, румын отобрал у нее паспорт и заявил, что она должна отработать некий долг в 1000 евро.

В итоге на какое-то время молдаванка стала настоящей сексуальной рабыней: ее заперли в подвале многоэтажного дома и отдавали на пользование мужчинам. Сама несчастная рассказала о том, что ее заставляли ежедневно обслуживать по 20-30 мужчин, которые платили по 10 евро за 10-минутный секс. Пять евро при этом отходили ей, пять – обвиняемой.

В суде обвиняемая признала свою вину и заявила, что сожалеет о содеянном. Она также попросила прощения у жертвы, заплатив компенсацию. Тем не менее, сутенерша получила 5 лет лишения свободы в пенитенциаре закрытого типа.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md