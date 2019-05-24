Жительница Хынчешт проведёт в тюрьме 7 лет за торговлю людьми

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36-летнюю жительницу Хынчештского района приговорили к 7 годам тюремного заключения по обвинению в торговле людьми.

Было доказано, что летом 2016 года, под предлогом хорошо оплачиваемой работы в Турции, подсудимая завербовала молодую девушку, которой купила билет на самолёт, а по прибытии заставила заниматься проституцией. В течение 3-х месяцев жертва оказывала услуги сексуального характера в квартире в Стамбуле, отдавая половину дохода злоумышленникам.

Вернувшись домой, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Согласно статистике, за последний год в стране было зарегистрировано 312 преступлений, связанных с торговлей людьми. По 144 инцидентам прошли судебные заседания, в ходе которых было вынесено 130 приговоров в отношении 190 обвиняемых.