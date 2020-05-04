Жительница Хынчешт нашла супруга повешенным

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Чудовищный случай произошёл в Хынчештском районе в воскресенье. 58-летняя женщина нашла своего 64-летнего супруга повешенным в пристройке.

Прибывшие на место происшествия оперативники на нашли на теле следов насильственной смерти. По предварительной информации, речь идет о суициде. Об этом сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Хынчешт, передаёт unimedia.info.

Известно, что ранее мужчина перенёс операцию на сердце, после чего был вынужден отказаться от работы. Конфликтов в семье не было.

Обстоятельства случившегося выясняются.

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