Жительница Григориополя обокрала соседа-пенсионера

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В дежурную часть Григориопольского РОВД поступило заявление от 68-летнего жителя села Малаешты о пропаже из его дома крупной суммы денег.

Всё произошло ночью, когда хозяева спали в жилой части домовладения. Неизвестный через незапертую дверь проник в летнюю кухню заявителя, откуда похитил 28000 рублей ПМР и 400 долларов США, пишет mvdpmr.org.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции задержали 40-летнюю соседку потерпевшего. Часть похищенного изъята и возвращена хозяину, остальные деньги «дама» успела потратить. Теперь ей может грозить тюремный срок.