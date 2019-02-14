Жительница Флорештского района погибла под колёсами прицепа

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Трагический случай произошёл в селе Кунича Флорештского района. 44-летняя сельчанка умерла на рабочем месте после того, как её раздавило колесо прицепа.

Трагедия произошла в среду днём. 22-летний мужчина управлял трактором МТЗ-82 с прицепом, в котором везли людей на сезонные работы в сад, передаёт tvn.md.

В какой-то момент 44-летняя женщина, которая находилась в прицепе, выпала из транспортного средства и была раздавлена колесом. С многочисленными травмами пострадавшая была доставлена в районную больницу, однако вскоре скончалась.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.