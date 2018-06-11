Жительница Дубоссар выращивала во дворе коноплю и мак для брата-наркомана

Женщина заявила милиции, что культивирует запрещённые к воздействию растения в лечебных целях, изготавливая из них настойки для растирания. Однако её брат «лечился» по-своему. Его, курящего коноплю, застали в подвале сотрудники милиции.

Пресс-служба МВД Приднестровья сообщает, что в рамках проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2018» было выявлено несколько фактов незаконного культивирования запрещённых к возделыванию растений.

Так, 13 кустов окультуренной конопли и 1 куст масличного мака милиционеры обнаружили на приусадебном участке 55-летней горожанки. Женщина объяснила милиции, что выращивает растения в лечебных целях, однако органы правопорядка поймали её брата в подвале во время курения конопли. Там же обнаружили и изъяли свёрток с высушенной растительной массой весом 2,62 г и приспособление для курения.

В отношении 49-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. А женщина может быть наказана за незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Согласно санкции данной статьи, женщине может грозить наказание в виде крупного штрафа, обязательные работы либо лишение свободы сроком до двух лет.

По этой же статье к ответственности могут быть привлечены ещё двое граждан из Дубоссарского района. На приусадебной территории 52-летнего жителя села Ново-Комиссаровка были обнаружены и изъяты 15 кустов масличного мака. По словам сельчанина, он намеревался использовать его в кондитерских целях. А 78-летней жительнице села Дубово наркосодержащее растение понадобилось «для красоты». На её огороде росло 40 кустов мака. По обоим фактам назначены проверки.