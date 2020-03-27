Пришла полить цветы и спугнула домушника: рецидивиста задержали в Дубоссарах

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Соседка, пришедшая полить цветы, помешала планам преступника. Злоумышленник сбежал через окно, а женщина вызвала милицию.

На место прибыли правоохранители. По горячим следам они задержали ранее судимого 45-летнего гражданина, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, злоумышленник проник в квартиру на первом этаже через открытую форточку. В момент задержания при нём обнаружили ювелирные украшения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

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