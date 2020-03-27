Пришла полить цветы и спугнула домушника: рецидивиста задержали в Дубоссарах

Пришла полить цветы и спугнула домушника: рецидивиста задержали в Дубоссарах

Соседка, пришедшая полить цветы, помешала планам преступника. Злоумышленник сбежал через окно, а женщина вызвала милицию.

На место прибыли правоохранители. По горячим следам они задержали ранее судимого 45-летнего гражданина, пишет mvdpmr.org.

Как выяснилось, злоумышленник проник в квартиру на первом этаже через открытую форточку. В момент задержания при нём обнаружили ювелирные украшения.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md