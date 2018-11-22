Жительница Дубоссар ранила сожителя ножом при бытовой ссоре

Жительница Дубоссар ранила сожителя ножом при бытовой ссоре

21 ноября около 6:00 в одном из домов на ул. Гастелло в Дубоссарах произошёл конфликт между сожителями. В результате ссоры 43-летняя женщина ранила ножом в спину своего 27-летнего сожителя.

Мужчине пришлось обратился в милицию, где он в подробностях рассказал обо всех обстоятельствах конфликта. Женщина признала свою вину, пишет mvdpmr.org.

В данное время раненый в район лопатки пострадавший находится в травматологическом отделении Центральной городской больницы.

Инцидент расследуют органы правопорядка.

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