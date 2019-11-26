Жительница Дубоссар попала в больницу с ожогами после взрыва в доме (ФОТО)

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Сообщение о взрыве в частном доме в Дубоссарах поступило утром 25 ноября. На место происшествия были направлены спасатели, пожарные, следственно-оперативная группа.

Как пишет mvdpmr.org, взрыв произошёл в летней кухне. Строение вплотную примыкает к домовладению, но с отдельным входом.

В роковой момент в помещении была 60-летняя женщина. Её супруг в это время находился в дальней комнате дома. Он слышал хлопок, но не придал этому значения.

Женщина сумела сама выбраться из-под частично обрушившегося потолочного перекрытия. Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение больницы с ожогами II и III степени 50% тела.

Что стало причиной ЧП, предстоит выяснить специальной комиссии.