Жительница Дубоссар отдохнула в кафе и сбежала, не расплатившись

Инцидент произошёл на открытой террасе городского кафе вечером 29 октября. Употребив за ужином спиртное, 28-летняя женщина сделала заказ блюд на вынос.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, когда все её пожелания были исполнены, горожанка засобиралась домой. По причине того, что денег в кошельке не нашлось, посетительница решила сбежать, не расплатившись.

Попытка оказалась неудачной. Гражданка вскоре была задержана. Сумма, на которую горожанка собиралась обмануть сотрудников заведения, составила 447 рублей ПМР.

По факту случившегося ведётся разбирательство.