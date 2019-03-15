Жительница Дубоссар купила телефон в кредит, оформив его на чужой паспорт

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28-летняя жительница Дубоссар нашла на дороге чужое удостоверение личности и решила воспользоваться им в корыстных целях, оформив кредит на чужое имя. Женщина купила телефон модели Samsung Galaxy A6 стоимостью 5 379 леев.

Как сообщает пресс-служба столичной полиции, в Инспекторат сектора Буюкан поступила жалоба от 26-летней уроженки Новоаненского района. Девушка сообщила, что 10 февраля кто-то оформил кредит на покупку телефона, воспользовавшись её паспортом, который был ранее утерян в секторе Ботаника.

В результате следственных мероприятий сотрудники полиции идентифицировали и задержали 28-летнюю жительницу Дубоссарского района. Правоохранители выяснили, что молодая женщина нашла чужое удостоверение личности и оформила на него кредит в магазине сектора Буюкан. Своими преступными действиями она нанесла потерпевшей ущерб в размере 5 379 леев.

В ходе допроса подозреваемая признала свою вину и сообщила, что продала телефон за 2 000 леев. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф в размере от 27 500 до 42 500 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества от 120 до 240 часов или лишение свободы на срок до 3 лет.