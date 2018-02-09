Жительница Дубоссар едва не лишилась дома из-за электроплиты

Частный дом 35-летней жительницы села Цыбулевка загорелся около часа ночи 8 февраля.

Женщина успела выбежать на улицу. По её звонку прибыли пожарные. В течение 4 минут они локализовали пламя, спустя 20 минут ликвидировали очаг возгорания. Огнём были уничтожены постельные принадлежности. Закоптились стены и потолок жилого помещения. Площадь пожара составила 6 квадратных метров, пишет пресс-служба МВД Приднестровья.

Источник отмечает, что, предположительно, причиной огненного ЧП стало нарушение правил безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов. При осмотре места происшествия около подушки специалисты обнаружили электрическую плитку. Хозяйка призналась, что использовала данный прибор для обогрева комнаты.

По факту возгорания ведётся проверка.