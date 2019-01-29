Жительница Днестровска предъявила в банке фальшивую банкноту

Жительница Днестровска предъявила в банке фальшивую банкноту

В отделение банка, расположенного в одном из магазинов Днестровска, обратилась 58-летняя жительница села Незавертайловка. Женщина попросила проверить на подлинность 10 долларов США серии В 64713196 N 1988 года выпуска.

В ходе проверки выяснилось, что банкнота изготовлена из не соответствующей стандарту бумаги. О фальшивой банкноте сотрудница финансового учреждения сообщила в милицию, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства выяснилось, что деньги клиентка банка получила в качестве возврата долга от малознакомой ей женщины. Обстоятельства инцидента выясняются.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md