Жительница Днестровска предъявила в банке фальшивую банкноту

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В отделение банка, расположенного в одном из магазинов Днестровска, обратилась 58-летняя жительница села Незавертайловка. Женщина попросила проверить на подлинность 10 долларов США серии В 64713196 N 1988 года выпуска.

В ходе проверки выяснилось, что банкнота изготовлена из не соответствующей стандарту бумаги. О фальшивой банкноте сотрудница финансового учреждения сообщила в милицию, пишет mvdpmr.org.

В ходе разбирательства выяснилось, что деньги клиентка банка получила в качестве возврата долга от малознакомой ей женщины. Обстоятельства инцидента выясняются.