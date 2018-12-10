Жительница Чимишлии родила ребёнка дома, не дождавшись скорой помощи

30-летняя жительница Чимишлии родила дома до приезда скорой помощи. Женщина была на 40-ой неделе второй беременности.

По данным пресс-службы Центра догоспитальной скорой медицинской помощи, женщина родила здорового мальчика с жизненными функциями нормальных параметров. Мама и новорожденный были доставлены в родильный дом Чимишлии, где им оказали соответствующую медицинскую помощь. Инцидент произошёл вчера, 9 декабря.

Стоит отметить, что за последние 48 часов скорая медицинская помощь понадобилась 4 495 пациентам с различными проблемами здоровья, 872 из них – дети. Согласно статистическим данным, чрезвычайные ситуации составили 20% от общего количества запросов.

На догоспитальном этапе помощь была оказана: 89 пациентам с инсультами, 11 пациентам с острым коронарным синдромом, двум пациентам с переохлаждением и трём – с обморожением и дальнейшей госпитализацией. В результате 13 дорожно-транспортных происшествий травмы получили 19 человек, в том числе пять детей.