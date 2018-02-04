Жительница Бендер забыла закрыть свой кабинет и осталась без денег

ЧП случилось в одном из отделов Госслужбы судебных исполнителей ПМР.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, из сумочки одной из сотрудниц пропал кошелёк с деньгами. Выйдя из кабинета для решения служебных вопросов, женщина не закрыла дверь. Обнаружив пропажу около полудня, она позвонила в милицию.

– Для поимки злоумышленника сотрудники уголовного розыска разработали и провели комплекс мероприятий. Похититель, ранее судимый 52-летний житель столицы, был задержан 2 февраля. Украденные 250 рублей ПМР потратил, кошелёк выбросил, – отмечает источник.

По заявлению потерпевшей было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и даёт показания. Проверяется его причастность к совершению аналогичных преступлений.