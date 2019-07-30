После ссоры с сожителем бендерчанка оказалась в больнице с переломом руки и множественными ушибами

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Сотрудников милиции в одну из квартир в Бендерах вызвали медицинские работники. Врачи “скорой” прибыли на вызов, однако пьяный мужчина, открывший дверь, отказался впускать их и стал оскорблять.

После того как сотрудники патрульно-постовой службы задержали дебошира, медики смогли оказать помощь пострадавшей. У 43-летней хозяйки квартиры диагностирован закрытый перелом руки и множественные ушибы, сообщает mvdpmr.org.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина вернулся с ночной смены. К завтраку вместо выпечки принес две бутылки водки. Алкогольная трапеза плавно переросла в скандал. Отстаивая собственную правоту, 51-летний тиран набросился на сожительницу с кулаками. Сначала бил руками по лицу, после того, как она упала на пол, продолжил наносить удары ногами. Успокоился только тогда, когда жертва прекратила сопротивляться. Чувствуя сильную боль в руке, потерпевшая взывала скорую. Увидев врачей на пороге, мужчина вновь пришёл в ярость.

Дебошира доставили в участок. За оскорбление медицинских работников он был привлечен к административной ответственности. Несдержанность обойдется ему в сумму от 368 до 1 000 приднестровских рублей. А вот неджентльменское поведение в отношении сожительницы для 51-летнего ранее неоднократно судимого бендерчанина может обернуться лишением свободы.

По факту причинения тяжких телесных повреждений проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.