Жительница Бельц выпала с балкона, развешивая одежду

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Женщина скончалась на больничной койке после того, как выпала с балкона четвертого этажа жилого дома. Трагедия произошла вчера в Бельцах.

Как рассказал глава ИП Бельцы Олег Кожокарь, 45-летняя бельчанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышла на балкон, чтобы развесить бельё. В какой-то момент она потеряла равновесие и упала с четвёртого этажа, пишет deschide.md.

Пострадавшую срочно доставили в больницу. Врачи пытались спасти её жизнь, однако, к сожалению, бельчанка скончалась на больничной койке.

Известно, что погибшая проживала с дочерью, которой не было дома в момент, когда произошла трагедия. Полиция проводит расследование трагического случая.