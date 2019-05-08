Жительница Бельц провалилась в канализационный люк

Жительница Бельц провалилась в канализационный люк

Молодая девушка из Бельц упала в открытый канализационный люк, расположенный рядом с её домом. К счастью, пострадавшая отделалась незначительными травмами и испугом.

По словам родственников, в день инцидента девушка вышла на работу. На улице шёл дождь, и когда она попыталась обойти лужи, то упала в открытый канализационный люк, пишет tvn.md.

Пострадавшей удалось самостоятельно выбраться из “ловушки”. Она говорит, что не могла никого позвать на помощь, так как её телефон упал в воду.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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