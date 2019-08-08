Жителю столицы грозит до 8 лет тюрьмы за разбой (ВИДЕО)

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Сотрудники Инспектората полиции сектора Ботаника задержали 27-летнего жителя Кишинёва по подозрению в совершении разбоя.

Как сообщает пресс-служба Управления полиции муниципия Кишинёв, 3 августа в диспетчерскую ИП обратился 21-летний пострадавший, который сообщил ,что неизвестный напал на него и, угрожая убийством, отобрал телефон модели Samsung J3. На место происшествия прибыла оперативная группа для выяснений всех обстоятельств.

Пострадавший рассказал, что инцидент произошёл на бульваре Дечебал. Неизвестный мужчина подошёл к нему и, угрожая предметом, похожим на отвёртку, украл у него мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба составила 1 500 леев.

В ходе расследования полиции удалось идентифицировать и задержать подозреваемого. Мужчина признал свою вину. Украденный телефон вскоре будет возвращён хозяину. Подозреваемый был помещён в изолятор на 72 часа. За разбой ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.