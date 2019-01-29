Жителю столицы грозит до 7 лет тюрьмы за кражу из аптеки косметики (ВИДЕО)

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24 января в инспекторат полиции сектора Центр поступила информация о том, что неизвестный мужчина зашёл в аптеку и украл с полки косметические продукты.На место происшествия прибыла оперативная группа.

По словам фармацевта, мужчина зашёл в аптеку и взял с полки 2 баночки с косметическими средствами для детей. Сумма ущерба составила 170 леев.

Подозреваемый был задержан по горячим следам и доставлен в полицейский участок для установления личности. Нарушителем оказался 24-летний житель столицы. В то же время удалось установить, что мужчина ранее совершал кражи подобного рода во всех секторах столицы. Задержанный признал свою вину и сказал, что решился на преступление из-за нехватки финансовых средств.

Подозреваемого задержали на 72 часа. Мужчине грозит тюремное заключение на срок от 5 до 7 лет с наложением (или без) штрафа в размере 42 500 до 67 500 леев.