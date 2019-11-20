Жителю столицы грозит до 6 лет тюрьмы за незаконный оборот наркотиков (ВИДЕО)

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Следователи Инспектората полиции сектора Рышкановка задержали 42-летнего жителя Кишинёва, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

В полицию поступила оперативная информация о незаконной деятельности мужчины, после чего в течение месяца правоохранители документировали данное дело. Вчера, 19 ноября, он был задержан во дворе дома, расположенного на Московском проспекте. Подозреваемого отконвоировали в полицейский участок, где во время личного обыска было найдено 37 пакетиков с белым веществом, шприцы с жидкостью, весы и пластиковые приборы для употребления наркотиков. Все предметы были изъяты и направлены на экспертизу. Если бы мужчине удалось сбыть обнаруженные при нем вещества, его прибыль составила бы 25 000 леев.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновному грозит лишение свободы на срок от года до 6 лет.