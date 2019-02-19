Жителю Слободзейского района грозит штраф за незаконную вырубку деревьев

Жителю Слободзейского района грозит штраф за незаконную вырубку деревьев

В отделение милиции Слободзейского района обратился работник Кицканского лесничества. Мужчина пояснил, что в ходе дежурного обхода обнаружил пять пней от срубленных дубов.

Обследовав лесной массив по периметру, сотрудники милиции обнаружили следы, которые привели в село. В скором времени подозреваемый был установлен. Им оказался 60-летний житель села Кицканы. Срубленные деревья были обнаружены во дворе сельчанина. Мужчина признал свою вину и пояснил, что спилил дубы для личных нужд, пишет mvdpmr.org.

По факту незаконной вырубки деревьев проводится разбирательство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md