Жителю Слободзейского района грозит штраф за незаконную вырубку деревьев

0

В отделение милиции Слободзейского района обратился работник Кицканского лесничества. Мужчина пояснил, что в ходе дежурного обхода обнаружил пять пней от срубленных дубов.

Обследовав лесной массив по периметру, сотрудники милиции обнаружили следы, которые привели в село. В скором времени подозреваемый был установлен. Им оказался 60-летний житель села Кицканы. Срубленные деревья были обнаружены во дворе сельчанина. Мужчина признал свою вину и пояснил, что спилил дубы для личных нужд, пишет mvdpmr.org.

По факту незаконной вырубки деревьев проводится разбирательство.