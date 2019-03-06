Жителю Пухэчень, убившему односельчанина, не удалось избежать наказания

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Один из четырёх жителей села Пухэчень Новоаненского района, приговорённый в конце прошлого года к пожизненному заключению за убийство и поджог односельчанина, обжаловал приговор. Адвокат подсудимого обратился в Апелляционный суд с ходатайством об отмене приговора первой инстанции и вынесении решения об оправдании.

Прокуроры предоставили достаточно доказательств, подтверждающих вину подсудимого. Таким образом, Апелляционный суд отклонил апелляцию адвоката как необоснованную, сохранив приговор без изменений.

Напомним, что трагедия произошла 24 сентября 2017 года. Компания вместе с потерпевшим выпивала в доме одного из подозреваемых. Вскоре между ними возникла ссора. В какой-то момент один из мужчин достал кустарно изготовленный нож и нанёс жертве удар в область сердца.

Чтобы скрыть следы преступления, подсудимые вынесли труп в сад, подожгли, а останки закопали в нескольких местах. Кости жертвы были найдены спустя 3 месяца после убийства, после того как мать заявила в полицию об исчезновении сына.

До момента задержания нанёсший удары мужчина совершил ещё один акт хулиганизма в том же селе. Он ввязался в конфликт с девушкой, которую ударил бутылкой по голове. В результате обысков в доме задержанного было обнаружено 461,62 г марихуаны, хранимых для личного потребления.

По словам прокуроров, ранее мужчина был также приговорён к 6 годам лишения свободы за нанесение ножевых ранений. К счастью, пострадавшему удалось выжить.

В дополнение к пожизненному заключению, убийца обязан выплатить пострадавшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 130 000 леев. Еще 8 666 леев мужчине необходимо выплатить за судебные издержки.