Жителю Криково грозит до 10 лет за умышленное причинение вреда здоровью (ВИДЕО)

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Сотрудники полиции сектора Рышкановка задержали 33-летнего мужчину, проживающего в Криково. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью. Ранее мужчину судили за совершение нескольких преступлений.

Инцидент произошёл в ночь на 23 декабря 2018 года. 54-летний пострадавший находился у подозреваемого в гостях, где они вместе распивали алкогольные напитки. Вскоре между знакомыми возник конфликт. Подозреваемый нанёс жертве несколько ударов в область головы. Согласно заключению эксперта, пострадавший получил серьёзные травмы.

Стоит отметить, что подозреваемый в марте 2018 года освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за аналогичные преступления. На слушаниях мужчина признал свою вину. За умышленное нанесение телесных повреждений ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.