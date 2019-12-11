Жителю Хынчешт, застрелившему в пьяной ссоре сына, грозит пожизненное заключение

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Генеральная прокуратура объявила сегодня о передаче в суд дела в отношении гражданина, который, будучи пьяным, застрелил 18-летнего сына из охотничьего ружья.

Прокуроры требовали от судей наказания в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненного заключения за умышленное убийство. Кроме того, по требованию прокуратуры обвиняемый был взят под предварительный арест сразу после совершения преступления.

Инцидент произошел в селе Карпинены Хынчештского района вечером 23 сентября. 45-летний отец употреблял алкогольные напитки, после чего инициировал конфликт с сыном. Позже мужчина взял охотничье ружьё, хранимое незаконно, и выстрелил парню в грудь. В результате 18-летний молодой человек умер до приезда врачей.

Подсудимый ранее не имел противоречий с законом, но злоупотреблял алкоголем. Его жена находилась за границей, в то время как на попечении мужчины оставались трое детей.