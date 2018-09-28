Жителю Григориополя отдали долг фальшивой купюрой

Жителю Григориополя отдали долг фальшивой купюрой

В филиал финансового учреждения обратился 51-летний житель города. Мужчина попросил проверить подлинность купюры достоинством 100 долларов США серии КВ 98272010А 2006 г.в.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, исследование показало, что банкнота является поддельной. Бумага, из которой изготовили валюту, не соответствует стандарту. О данном факте сотрудники банка сообщили в милицию.

Горожанин пояснил, что деньги ему передал знакомый в качестве возврата долга. По факту обнаружения фальшивки ведётся разбирательство.

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