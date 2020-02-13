Жителю Флорешт грозит штраф за хулиганскую выходку (ВИДЕО)

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Сотрудниками полиции сектора Рышкановка был задержан 36-летний уроженец Флорешт за совершение хулиганских действий.

Вечером 25 января мужчина подбросил самодельный предмет, похожий на взрывное устройство, в помещение кредитной фирмы и в магазин мобильных телефонов, расположенных на улице Киевской сектора Рышкановка. После осмотра специалистами было установлено, что предметы не представляют опасности.

Задержанный признал свою вину, сообщив, что решился на такой поступок из-за долгов перед кредитной организацией, а в магазине мобильных телефонов ему отказались отпустить товар в кредит.

В соответствии с законодательством за хулиганство мужчине грозит штраф от 300 до 1 500 леев или неоплачиваемые общественные работы от 20 до 60 часов.