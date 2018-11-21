Жителю Дезгинжи грозит лишение свободы на длительный срок за жестокое убийство собутыльника

Жителю Дезгинжи грозит лишение свободы на длительный срок за жестокое убийство собутыльника

Прокуратура Комрата завершила уголовное дело и передала в суд материалы по жестокому убийству жителя села Дезгинжа, произошедшему в середине июля этого года.

Согласно материалам дела, два жителя села Дезгинжа распивали спиртные напитки, в ходе чего между ними вспыхнула ссора. 52-летний мужчина ударил своего собутыльника заостренным концом металлического прута по голове. В результате полученных травм 54-летний мужчина скончался на месте, пишет gagauzinfo.md. Осознав, что произошло, убийца расчленил труп жертвы, и бросил останки в находившийся на участке колодец с дождевой водой.

Супруга и дети погибшего обратились в полицию с просьбой найти пропавшего мужчину. Спустя сутки после убийства были найдены останки тела и установлены обстоятельства случившегося. Уголовным преследованием было установлено, что обвиняемый, действуя из корыстных побуждений, отрубил безымянный палец правой руки убитого им мужчины, чтобы украсть золотое обручальное кольцо. Мужчину обвиняют и в незаконном хранении патронов калибра 9 мм. Боеприпасы и кольцо были найдены во время обыска.

По данным прокуратуры обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на длительный срок.

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