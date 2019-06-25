Жителю Бессарабки не удалось выехать из страны из-за поддельных прав

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Жителя Бессарабки задокументировали пограничники контрольно-пропускного пункта «Отачь» после того, как он предъявил поддельное водительское удостоверение. Мужчина вернулся в страну, ему грозит штраф.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент произошёл сегодня, 25 июня, когда на выезде из страны контроль проходил водитель автомобиля марки Mercedes Benz S500 с регистрационными номерами РФ. На требование полицейского водитель предъявил документы, необходимые для прохождения границы.

В ходе тщательной проверки было выявлено, что выданное национальными властями водительское удостоверение сфальсифицировано. Пограничники установили, что серия документа принадлежит другому человеку, а номер голограммы отличается.

Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу, а 44-летний мужчина отказался пересекать границу.