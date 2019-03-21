Жителю Бельц грозит до 5 лет тюрьмы за извлечение выгоды из влияния

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Антикоррупционная прокуратура завершила и направила в суд дело, возбужденное в отношении жителя Бельц, подозреваемого в извлечении выгоды из влияния.

Как сообщает пресс-служба ведомства, основанием для возбуждения уголовного дела послужила информация осведомителя, который сообщил, что подозреваемый потребовал и получил от него 600 евро. Взамен на деньги мужчина пообещал повлиять на представителей Агентства государственных услуг и помочь таким образом осведомителю получить водительское удостоверение категории «С».

Если суд признает вину подозреваемого, то ему грозит штраф в размере от 2 000 до 3 000 условных единиц или лишение свободы на срок до 5 лет. Кроме этого, прокуроры потребовали от ответчика выплатить судебные издержки в размере 11 009 леев.