Жителю Анен удалось вернуть деньги за дефектный iPhone

Жителю Анен удалось вернуть деньги за дефектный iPhone

Уроженец Новых Анен смог вернуть деньги, потраченные на купленный в рассрочку iPhone X. Мужчина, который приобрёл гаджет стоимостью 27 540 леев, обнаружил дефект на корпусе телефона.

Пострадавший оплатил покупку на несколько месяцев вперёд, однако был неприятно удивлен, когда заметил, что корпус устройства легко разбирается. С этим вопросом он обратился к сотрудникам магазина, где была совершена покупка. Однако администрация отрицала наличие проблемы.

Мужчине пришлось подать жалобу в Агентство по защите прав потребителей и надзору за рынком. Проведённая независимая экспертиза не смогла доказать вину потребителя. Таким образом, ему были возмещены все денежные средства, а договор с экономическим агентом был расторгнут, пишет tvrmoldova.md.

Ещё две жалобы удалось решить мирным путём. В первом случае жительница Сынджеры купила мобильный телефон в рассрочку на сумму 6 000 леев. После 6 месяцев использования женщина заметила, что экран устройства начал темнеть во время работы.

Во втором случае житель столицы также купил телефон в рассрочку, вместе с которым в подарок предлагался чехол. После нескольких помесячных платежей потребитель был проинформирован о том, что ему также необходимо оплатить стоимость чехла. В обоих случаях потребителям вернули потраченные деньги в полном размере.

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