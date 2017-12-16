Жителям столицы придется раскошелиться в преддверии праздников

Цены на Центральном рынке Кишинева стремительно растут.

Так, один килограмм свинины и говядины стоит от 65 до 85 леев. По словам продавцов, со следующей недели, в преддверии католического Рождества, цены на мясо вырастут еще больше.

Овечья брынза стоит по-прежнему 85 леев. Творог стоит 45 леев, что на 5 леев дороже по сравнению с прошлой неделей. Сметана также подорожала на 5 леев и продается по 40 леев. Десяток яиц можно приобрести за 18-20 леев, сообщает ipn.md.

Цена одного килограмма импортных томатов начинается с 30-35 леев. На прошлой неделе помидоры продавались в среднем по 25 леев. Огурцы стоят 35 леев. Местный перец подорожал на 5 леев и стоит от 30 леев и больше. За импортный перец придется выложить 55-60 леев. Баклажаны подорожали на несколько леев и стоят 33 лея.

Картошка, лук, морковь, свекла продаются на рынке по 5-6 леев. Капуста, которая идет на салат, стоит 4 лея, а на голубцы – 8 леев.

Зеленый лук, петрушку и укроп можно приобрести за 3 лея. Грибы продаются по 23 лея.

За чищенные грецкие орехи придется отдать 130 леев за кг. Высушенные сливы стоят 40-50 леев. Один килограмм солений продается по 20-50 леев.

Килограмм карпа обойдется в 55 леев, а килограмм карася в 35 леев.

Цитрусовые фрукты продаются по 22-35 лея. Бананы стоят 25 леев. Гранаты и киви обойдутся в 35 леев.