Жителям разрушенного дома в Атаках разрешили забрать вещи

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям продолжает следить за ситуацией у обвалившегося в Атаках дома.

Так, по данным пресс-службы ГИЧС, сотрудники поисково-спасательного отряда №2 из муниципия Бельцы контролируют устойчивость конструкции и оценивает ситуацию вокруг аварийного здания. Процедура выполняется с применением лазерного датчика.

Сегодня, 24 июня, жители в сопровождении 12 спасателей и в необходимой экипировке вошли в неразрушенные квартиры дома, чтобы забрать свои вещи. Во время пребывания людей в квартирах их безопасность обеспечивали сотрудники ГИЧС.