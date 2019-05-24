Жителям Приднестровья не стоит беспокоиться из-за уровня воды в Днестре

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По данным Главного Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья, уровень воды в реке Днестр к выходным поднимется до 2-х метров. Это связано с тем, что на Украине увеличили сброс воды на Днестровском водохранилище.

Как пишет пресс-служба МВД ПМР, спасатели ведут регулярное наблюдение за ситуацией на водоёмах. В зоне особого внимания – места возможного подтопления, прилегающие к Днестру. Как утверждают специалисты, повода для беспокойства у местных жителей нет.

В период подъёма воды спасатели рекомендуют гражданам воздержаться от купания. Поскольку вода в реке ещё не прогрелась до комфортной температуры, есть вероятность переохлаждения организма. Также можно получить травму из-за различного мусора, принесённого сильным течением.