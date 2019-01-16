Жителям Приднестровья дают рекомендации в преддверии крещенских купаний

В канун Крещения группы спасателей и водолазов приступили к обследованию водоёмов Приднестровья. Всего на территории ПМР будут действовать 17 купальных мест, оборудованных специальными купелями, местами для переодевания, а также пунктами горячего питья. За безопасностью на организованных участках будут наблюдать спасатели, пожарные, сотрудники милиции и врачи скорой помощи.

Специалисты советуют воздержаться от купания в ледяной воде людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющим повышенное артериальное давление, заболевания почек, больным сахарным диабетом и беременным женщинам. Также перед купанием стоит воздержаться от употребления алкоголя, пишет mvdpmr.org.

Перед тем, как окунуться в прорубь, необходимо выполнить разминку или пробежку, «разогрев» таким образом тело. К проруби необходимо подходить в удобной, устойчивой обуви. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать сужения сосудов головного мозга.

Избегайте скопления нескольких человек в одном месте. Не оставляйте детей без присмотра, а малышей держите на руках.

После купания следует растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Главное управление по чрезвычайным ситуациям МВД ПМР рекомендует воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных местах. В случае получения травмы или обморожения специалисты не смогут оказать вам неотложную медицинскую помощь.