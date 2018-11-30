Жителям Окницы рассказали о 10 приоритетах ПСРМ в новом парламенте (ФОТО)

Жителям Окницы рассказали о 10 приоритетах ПСРМ в новом парламенте (ФОТО)

Встречи с жителями населенных пунктов Окницкого района провела кандидат ПСРМ по Окницкому одномандатному округу Ирина Лозован. 

Она подробно рассказала гражданам о 10 приоритетных задачах, которые Партия социалистов обязуется реализовать в новом парламенте страны.

– Было много вопросов. Людей волнует маленькая зарплата и пенсия, низкий уровень жизни, неэффективные реформы, которые проводит сегодняшняя власть и многое другое. Народ устал! Пора менять власть в стране! – подчеркнула она. 

Ознакомиться с 10 приоритетными задачами ПСРМ в будущем парламенте можно здесь.

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