Жителям Кишинёва дали возможность самим определить точки по продаже прохладительных напитков и мороженного (КАРТА)

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Примэрия муниципия Кишинёв просит жителей столицы помочь определить места, где будут установлены точки по продаже прохладительных напитков и мороженного на летний период в парках и скверах города, после чего будет выпущено соответствующее распоряжение.

Так, примэрия Кишинёва предлагает установить 40 точек, где можно будет приобрести прохладительные напитки, мороженное, чай и кофе. Они будут находиться только в парках и скверах, в центре города и в секторах, и будут действовать в период с 1 июня по 30 октября. Стоит отметить, что на основных улицах города запрещена установка точек по продаже мороженного, чая и кофе, в том числе в летний период.

Киоски планируется расположить в следующих местах:

Кафедральный собор Рождества Христова – 4 киоска;

Парк «Штефан чел Маре» – 4 киоска;

Парк «Валя Морилор» – 14 киосков;

Парк «Долина Роз» – 12 киосков;

Парк «Ла Извор» – 6 киосков;

Парк «Алунелул» – 1 киоск;

Парк «Дендрарий» – 4 киоска.

Примэрия просит у кишинёвцев высказаться по поводу необходимости установки киосков в парках и скверах, и если да, то в каком количестве. Кроме этого, примэрия хочет узнать, в каких местах стоит их установить (только в парках или на аллеях тоже). Своё мнение можно отправить на адрес электронной почты drp@pmc.md с пометкой «опрос киоски в парках». Опрос будет проводиться до воскресенья, 19 мая. Итоги опроса будут объявлены в понедельник, на оперативном заседании муниципальных служб.

Примечание: треугольниками отмечены места, где будет установлена только одна точка, а квадратами – места, в которых будут находиться максимум три киоска.