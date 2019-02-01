Жителям Гагаузии рассказали, как избежать отравления угарным газом

В Управлении Полиции АТО Гагаузия напомнили гражданам о мерах по предотвращению отравлений угарным газом и продуктами горения. Гражданам настоятельно рекомендуют соблюдать элементарные меры безопасности при использовании печного и газового оборудования:
- Постоянно следите за исправностью отопительных приборов, печей и дымоходов;
- Не оставляйте без присмотра работающие печи, а также не поручайте надзор за ними малолетним детям;
- Не перекаливайте печи, чтобы избежать образования трещин, через которые продукты горения попадают в жилые помещения;
- Во избежание отравления угарным газом, не закрывайте до полного выгорания топлива дымоход печи;
- Очищайте дымоходы печи от сажи с регулярной периодичностью;
- Не используйте каналы вентиляции в качестве дымоходов.
В случае плохого самочувствия (сильной слабости, головокружения, внезапной головной боли со стуком в висках, появления сонливости) и других симптомов отравления угарным газом, необходимо:
- Как можно быстрее вынести пострадавшего из помещения;
- Открыть окна и двери для доступа свежего воздуха;
- При необходимости сделать искусственное дыхание;
- Растереть пострадавшему тело для ускорения выведения углекислого газа из организма;
- Вызвать скорую помощь (112) и госпитализировать пострадавшего.
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