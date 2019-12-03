Жителям Гагаузии напомнили о правилах пожарной безопасности в новогодние праздники

Жителям Гагаузии напомнили о правилах пожарной безопасности в новогодние праздники

Новогодний период является одним из опасных, поскольку резко возрастает число пожаров. Одной из причин возникновения возгораний является нарушение правил пожарной безопасности при обращении с новогодней елью.

Для предотвращения возникновения случаев пожаров в новогодние и рождественские праздники, пишет gagauzinfo.md, спасатели напомнили жителям Гагаузии о необходимости соблюдения следующих несложных правил:

  •  уберите ковровые покрытия в помещении, где будет стоять ёлка;
  • устанавливайте новогоднее дерево на устойчивой подставке вдали от плит, печей, каминов, отопительных приборов и нагревательных элементов;
  • при выборе искусственной ели приобретайте только ту, которая имеет сертификат безопасности;
  • ветки и верхушка ёлки не должны касаться стен, потолка, приборов отопления, штор и других горючих материалов;
  • не обкладывайте ёлку ватой, не пропитанной огнезащитным составом;
  • не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов;
  • осыпавшуюся хвою сразу убирайте, так как она чрезвычайно огнеопасна;
  • не допускайте зажигания в квартире бенгальских огней и хлопушек вблизи ёлки;
  • электрические гирлянды должны быть только заводского изготовления и полностью исправными;
  • ни в коем случае не оставляйте ёлку с включенной гирляндой без присмотра: выключайте её, выходя из дома и ложась спать.

Родителей также призывают не оставлять в помещении с новогодним деревом малолетних детей, убирать в недоступные для них места спички, зажигалки и другие опасные предметы.

Соблюдение элементарных правил противопожарной безопасности позволит избежать трагедии во время праздника. В случае возникновения пожара нужно звонить по номеру 112.

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