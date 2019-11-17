Жителям Гагаузии напомнили о правилах перевозки детей в автомобилях (ВИДЕО)

0

Жителям Гагаузии напомнили о том, что ребёнок, пристёгнутый в автокресле, в большинстве случаев защищён от серьёзных травм при ДТП. Специальная удерживающая система обеспечивает детям безопасность, и этим не стоит пренебрегать.

В этом контексте инспекторы полиции призвали родителей ответственнее относиться к езде в автомобиле, когда в салоне есть дети, пишет gagauzinfo.md. За перевозку детей без автокресла водителям придётся заплатить от 9 до 12 условных единиц (от 450 до 600 леев) с начислением 3 штрафных очков.