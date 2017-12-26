Жителям четырех секторов города отключат электричество

О плановых отключениях потребителей предупредил поставщик.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника

Фрумушика, 1-8, Мунчешть, 29-83, 46-82, переулок 2 Мунчешть, 8, Сфынтэ Треиме 6, 7A – с 09:00 до 17:00.

Буюканы

Каля Ешилор, 10 – с 09:30 до 11:00.

Кодрилор, 8/5, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/6, 10/7, 10/9, 10/9J – с 09:00 до 14:00.

Митрополит П. Мовилэ, 17, 17/1, 31 августа, 100 – с 09:00 до 14:00.

Центр

А. Щусева, 98, 100 – с 13:00 до 17:00.

Антон Крихан, 1-9, 2-10, Дымбулуй, 27-43, 28-54, Лакулуй, 1-27, 6-32, переулок Паркулуй, 4, Валя Дическу, 4-42, 5-25 – с 10:00 до 17:00.

Галаць, 44, Потырничий, 21-69, 30-84 – с 09:00 до 17:00.

Чеканы

А. Руссо, 59/1, 61, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 63, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 65, 65/1, 9999, Мирча чел Батрын, 1, 1/1, 1/2, 3, 3/4, 3A, 3B, 32 – с 13:00 до 17:00.

М. Садовяну, 42/3 – с 09:10 до 17:00.