Жителям Буюкан, Чекан и Рышкановки сегодня временно отключат электричество

Об этом сообщает поставщик услуги.

Как говорится в пресс-релизе компании, отключения, связанные с проведением плановых работ в столице, затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам.

Буюканы

В. Коробан, 1-37, 2-32, Н. Бэлческу, 1-23, 2-32, Сучевица, 11/1, 11A, 13, 15, Виртуций, 1-13, 2-6 – с 08:00 до 16:00.

Чеканы

Кэрэмидарилор, 23-79, 56-94, Л. Ребряну, 38/1, Мовиленин, 1-51, 2-32, Св. Параскева, 9-27, Узинелор, 75 – с 09:30 до 17:00.

Мария Дрэган, 19, 19A, 21, 23 – с 09:00 до 18:00.

Узинелор, 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214 – с 09:00 до 17:00.

В. Вэрзару, 5/2 – с 13:00 до 17:00.

Вадул-луй-Водэ, 60/1 – с 09:00 до 13:00.

Рышкановка

Флорилор, 12/1 – с 10:30 до 17:00.

Флорилор, 16/1 – с 09:30 до 17:00.

В. Бадю, 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, К. Брынковяну, 24, 24B, 33A, 35, Дойна, 59, Хотин 1, 6-16, Путней, 49-63, 50-66, Ек. Теодорою, 2-32, 13-33, Тимишоара, 1, 14, 16 – с 09:00 до 17:00.