Жителя Вулканешт приговорили к 22 годам тюрьмы сразу по четырём статьям Уголовного кодекса

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Житель города Вулканешты был приговорён к 22 годам лишения свободы. Прокуратура Гагаузии доказала в суде его вину сразу по четырём статьям Уголовного кодекса: похищение человека, умышленное убийство, незаконное пересечение государственной границы и злостное хулиганство.

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, суд также обязал осужденного выплатить пострадавшей стороне моральный и материальный ущерб в размере 50 000 леев, а также покрыть судебные расходы в размере 24 000 леев.

Согласно материалам уголовного дела, преступление произошло в 2015 году в Вулканештах. Подсудимый и четверо его сообщников жестоко избили цепью и металлическим штырём другого мужчину, с которым они вместе употребляли спиртные напитки. После этого они поместили пострадавшего в багажник машины и отвезли за город, где продолжили преступные действия. Мужчину жестоко избили и и подожгли, несмотря на то, что он ещё подавал признаки жизни. Согласно исследованиям, злоумышленники измывались над жертвой, пока его тело полностью не сгорело. На следующий день они собрали обгоревшие останки и бросили их в колодец.

Сразу после убийства подсудимый покинул территорию страны, поэтому его объявили в международный розыск. Летом прошлого года его задержали на Украине, после чего экстрадировали в Молдову. В конце 2019 года прокуратура отправила обвинительное заключение в суд. Приговор первой судебной инстанции не окончательный и может быть обжалован.

Следует отметить, что остальные четверо преступников были задержаны и отправлены под суд сразу после совершения преступления. Трое были приговорены к 22, 23 и 24 годам лишения свободы, а один из них получил пожизненное заключение.