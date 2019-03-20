Жителя Украины остановили на молдавской таможне с целым арсеналом оружия (ФОТО)

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На КПП “Паланка” был задержан гражданин Украины, который попытался въехать в Молдову с целым арсеналом боеприпасов. Мужчина пояснил, что охотился и в спешке забыл оставить оружие дома.

В первой половине вчерашнего дня к пункту пропуска подъехал водитель Volkswagen Amarok, 45-летний гражданин Украины. При проверке автомобиля пограничники обнаружили на заднем сиденье и в багажнике большое количество боеприпасов, оружия и военной амуниции. Среди обнаруженных объектов были: травматический пистолет, 79 патронов, бинокль, жилет, шлем, нож и т. д. Мужчина сказал, что направлялся в международный аэропорт Кишинёва, чтобы встретить родственника, но забыл, что боеприпасы остались в машине.

Согласно правилам, содержимое салона было изъято. Мужчине не разрешили пересечь государственную границу.